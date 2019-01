Catanzaro, polizia locale sequestra impianto pubblicitario abusivo

La Polizia locale ha sequestrato un impianto pubblicitario abusivo presso Viale de Filippis. I vigili della sezione edilizia hanno perseguito i responsabili durante la fase di montaggio del manufatto, obbligandoli al contestuale smontaggio dell'opera e provvedendo ad elevare il verbale.

L'azione degli agenti è stata resa possibile anche grazie alle misure introdotte con il nuovo regolamento sugli impianti pubblicitari stilato e varato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo. Un provvedimento - si legge in una nota stampa dell'amministrazione comunale di Catanzaro - che ha l'obiettivo di garantire la massima trasparenza e il decoro urbano, nel rispetto della normativa vigente, anche in un questo settore, come quello dell'impiantistica pubblicitaria, per il quale verrà prossimamente pubblicato un bando ad hoc.

Dettagli Creato Martedì, 08 Gennaio 2019 17:15