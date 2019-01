Rifiuti, a Catanzaro la Tari costa di meno

Catanzaro e' tra i capoluoghi di regione che nel 2018 con la tassa dei rifiuti meno cara e che ha registrato la maggiore riduzione rispetto al precedente anno. Il dato e' stato diffuso dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che ha realizzato un'indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia, prendendo come riferimento nel 2018 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprieta' di 100 metri quadri. A Catanzaro si e' registrata la riduzione del -3,5 per cento della Tari rispetto al 2017 per un ammontare del costo di 246 euro, a fronte della media nazionale di 302 euro. Inoltre, Catanzaro ottiene una buona performance anche per quanto riguarda la raccolta differenziata: nel 2017 si e' toccato quota 63%, secondo dati Ispra, superando di circa dieci punti Cosenza e attestandosi anche al di sopra della media nazionale del 52,5%.

"L'impegno portato avanti negli ultimi anni dall'amministrazione comunale - ha commentato il sindaco Sergio Abramo - ha consentito gradualmente di ridurre la tassazione sui rifiuti che deve coprire il 100 per cento dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Siamo riusciti a superare la quota del 10 per cento in meno rispetto al 2014, laddove si e' registrato nel 2018 un aumento in ben 10 regioni". "Il nostro obiettivo - ha concluso il primo cittadino catanzarese - e' quello di proseguire su questa direzione per garantire una progressiva riduzione della tassa, anche a fronte dell'eliminazione del blocco ai rincari dei tributi da parte del governo Cinque Stelle-Lega e dei tagli per oltre un miliardo di euro per i Comuni sancito da una manovra sanguinosa nei confronti degli enti locali". (DIRE)