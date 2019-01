Catanzaro, vertici Amc ricorrono alle vie legali contro il consigliere Costanzo

"A seguito delle ultime dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal Consigliere Comunale Sergio Costanzo, i vertici dell'A.M.C. S.p.a. hanno deciso di rimettere all'Autorità Giudiziaria la verifica della sussistenza di eventuali profili di illiceità penale nelle accuse loro rivolte, a tutela della loro reputazione personale e professionale, nonché dell'immagine dell'azienda dai predetti rappresentata". E' quanto si apprende dal duto comunicato a firma del direttore generale, Marco Correggia, e dell'amministratore unico, Giorgio Margiotta.

"Inoltre, attesa la palese pretestuosità e surrettizietà delle censure rivolte nei confronti del dr. Marco Correggia e del dr. Giorgio Margiotta, che nulla hanno a che vedere con gli interessi dell'azienda per la mobilità della Città di Catanzaro, ma manifestano esclusivamente livore e risentimento personale, si ritiene non più opportuno proseguire nella polemica intrapresa, anche in considerazione degli inaccettabili livelli raggiunti, poco consoni allo spessore morale e professionale dei vertici aziendali coinvolti.

La scelta di evitare ulteriori polemiche è infatti finalizzata ad impedire al Consigliere Costanzo di proseguire su un terreno sterile per gli interessi pubblici ma a lui molto congeniale nella prospettiva di acquisire facili consensi".