Salvini denunciato per aver indossato divisa vigili del fuoco, Maccari (Fsp): "Stupidaggini"

"Non parliamo di sciocchezze, ma diamo un giudizio su cose importanti. Anche i presidenti americani indossano sempre le giacche delle forze militari quando fanno visita, e' quasi un segno di rispetto". Franco Maccari, vice presidente della Federazione sindacale della Polizia di Stato, a Catanzaro dopo la manifestazione "La Befana del poliziotto", dice di non condividere le critiche al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispetto all'utilizzo delle divise delle forze dell'ordine durante le iniziative pubbliche, con una denuncia presentata da un sindacato dei vigili del fuoco.

"Sono molto critico su cio' che e' stato realizzato negli ultimi quindici anni per il nostro settore - ha aggiunto Maccari - perche' non e' stato tutelato nell'intera gestione dell'apparato di sicurezza e sono molto piu' preoccupato del proliferare di negozi che vendono articoli militari, dal momento che i poliziotti sono costretti ad acquistare con i propri soldi ogni tipo di capo di abbigliamento per i servizi. Preferisco parlare di queste cose e delle tante carenze su cui bisogna intervenire, e non delle sciocchezze su cosa possa indossare il ministro Salvini".

"La decisione di un piccolo numero di sindaci di non applicare una legge dello Stato e' gravissima. Non mi interessa il tema specifico, ma e' un insulto al popolo italiano non rispettare le leggi che semmai si cambiano non si disapplicano".

"Dopo avere dato la giusta proporzione, dal momento che parliamo di un piccolo numero di sindaci - ha aggiunto Maccari - quello che e' stato fatto e' gravissimo. Questa non e' una disobbedienza civile e non e' un concetto applicabile soprattutto per i sindaci che mi auguro possano essere sanzionati. C'e' un Parlamento che ha deciso e c'e' la firma del Presidente della Repubblica, un sindaco non puo' dare un segnale di non applicazione di una legge". (AGI)