Progetto Grassetto. Fimiano, Mazzei, Ciambrone e Petruzza: "Fondamentale la partecipazione popolare al Consiglio comunale aperto"

È attraverso un volantino che i consiglieri comunali Raffaele Fimiano, Andrea Mazzei, Luigi Ciambrone e Nicola Petruzza lanciano un appello in vista del civico consenso sulla Grassetto Costruzioni. "Abbiamo voluto richiedere un Consiglio comunale aperto – affermano i quattro esponenti politici - per il bene della cittadinanza, per un migliore sviluppo economico e sociale del nostro paese, per riflettere su problemi che non devono essere valutati solamente dagli amministratori comunali e che anzi richiedono l'importante contributo di tutti gli attori sociali operanti a Caraffa. Tutto ciò è necessario anche alla luce degli ultimi avvenimenti non favorevoli alle scelte intraprese in sette anni di Amministrazione Sciumbata". Per tali ragioni Fimiano, Mazzei, Ciambrone e Petruzza invitano la cittadinanza, gli attori sociali, economici della comunità di Caraffa e dell'hinterland alla partecipazione al Consiglio comunale aperto sulla pratica Grassetto Costruzioni, previsto per lunedì 7 gennaio alle 17 presso la sala consiliare del comune di Caraffa di Catanzaro. "La tematica – sottolineano - è di interesse generale e diffuso per la nostra comunità, l'hinterland e l'intera regione: si tratta come notorio di un maxi-insediamento di oltre 240.000 metri cubi ed oltre 1.000 persone coinvolte".

Dettagli Creato Venerdì, 04 Gennaio 2019 09:47