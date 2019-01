"Dai turisti a Roma che (non) rappresentano la città di Catanzaro tra le file del Parlamento continuano ad arrivare segnali di vita solo quando si tratta di puntare il dito contro gli altri. Le domande poste al sindaco da parte della senatrice M5s Bianca Laura Granato sulla funicolare palesano l'atteggiamento proprio di chi sembra essere in perenne opposizione, nonostante rivesta un ruolo attivo nel movimento che è al governo del Paese e, quindi, sarebbe titolato a recitare ben altro ruolo. Voglio rassicurare lei e tutti i catanzaresi che il cronoprogramma dei lavori previsti per la funicolare partirà dalla seconda settimana di gennaio. I vertici dell'Amc hanno chiarito che il ritardo causato da alcune procedure di gara andate deserte relative alla revisione generale ventennale degli apparati meccanici ed idraulici ha impedito l'inizio dei lavori prima delle feste natalizie. Ma le ditte hanno già provveduto all'approvvigionamento e all'invio di materiali e apparecchiature realizzati su commissione. Un intervento così complesso, per cui l'amministrazione ha reperito 1 milione e 200mila euro, non si può completare in un mese.

Piuttosto che interessarsi di opere già appaltate e di competenze altrui, dall'alto del suo scranno romano, Bianca Laura Granato dovrebbe, invece di porre solo interrogativi, fornire delle risposte sicuramente più produttive per il Capoluogo e il suo territorio. Sulla direzione interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha speso una parola in difesa del Capoluogo, una vicenda, quella sì, che avrebbe meritato l'interesse dei parlamentari. Per restare in tema di infrastrutture, il Governo pentastellato nella recente manovra si è, inoltre, dimenticato totalmente dell'Aeroporto di Lamezia. L'unico scalo internazionale calabrese non è contemplato dalla distribuzione di risorse che, invece, riguardano Reggio Calabria e Crotone, "premiate" rispettivamente con ben 25 e 9 milioni di euro. Lo sanno la senatrice Granato e i suoi colleghi Cinque Stelle catanzaresi che quello di Lamezia è l'unico aeroporto che negli ultimi anni ha avuto un incremento di attività superando i 2 milioni di passeggeri? Perché è stato tagliato fuori dagli investimenti del Governo che invece sono stati dirottati su altri territori provenienti da gestioni fallimentari? Evidentemente dall'alto delle postazioni romane i nostri turisti a Cinque Stelle non riescono o non vogliono far sentire la propria voce preferendo una sterile ricerca delle responsabilità altrui". Lo afferma il consigliere comunale Giuseppe Pisano (Officine del Sud).