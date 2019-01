Mancuso (Catanzaro con Abramo): “Bene illuminazione accesso a lungomare Giovino”

"L'attivazione dell'impianto di illuminazione del tratto di strada che da via Pisacane conduce al lungomare di Giovino rappresenta un esempio concreto di impegno e attenzione verso i bisogni dei cittadini che hanno trovato risposta da parte dell'amministrazione comunale". Lo afferma il consigliere del Gruppo Catanzaro con Abramo, Filippo Mancuso.

"L'intervento atteso da diverso tempo – ha continuato – ha trovato il suo completamento nell'ambito dei lavori programmati dal settore gestione del territorio con l'obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza su tutto il territorio cittadino. In particolare, il tratto che rappresenta una delle vie di accesso alla pineta e al lungomare di Giovino può godere ora di un'illuminazione efficiente garantendo così l'incolumità per i tanti pedoni e automobilisti che frequentano la zona durante tutto l'anno. Un tassello che si aggiunge alla realizzazione della nuova rotatoria di Giovino per cui è previsto a breve l'avvio dei lavori da parte di Anas. Tra questi interventi, che ho seguito e sostenuto in prima persona, particolare urgenza riveste anche il potenziamento dell'illuminazione pubblica lungo viale Crotone. Una proposta – conclude Mancuso - che è già all'attenzione dell'assessore Longo e che spero potrà essere realizzata in breve tempo. Così facendo si riuscirà ad eliminare ogni possibile rischio alla circolazione su un'arteria attraversata quotidianamente da numerosi veicoli e dove, anche a causa della scarsa visibilità su alcuni tratti, si verificano spesso incidenti".