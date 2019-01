Catanzaro, ok giunta alla compartecipazione del Comune alla rassegna “Teatrarci”

La giunta ha dato il via libera alla compartecipazione del Comune di Catanzaro alla rassegna "Teatrarci". La proposta del settore cultura e turismo, diretto da Antonino Ferraiolo, è stata illustrata dall'assessore Alessandra Lobello. L'Auditorium Casalinuovo sarà concesso gratuitamente sabato 5 gennaio per la rappresentazione teatrale in tre atti dal titolo "Prima tantu amure eppue..." promossa dal Circolo Arci-Uisp di Sersale. Lo spettacolo propone una riflessione sulla delicata questione della violenza sulle donne.

Dettagli Creato Giovedì, 03 Gennaio 2019 13:39