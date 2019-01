Catanzaro, gli atti amministrativi del Comune da oggi scaricabili dal portale dell’ente

Da oggi sarà possibile scaricare dal portale del Comune di Catanzaro le delibere di Consiglio Comunale e di Giunta, nonché le determine dirigenziali, munite di firma digitale. Lo rende noto l'assessore ai servizi informatici Alessio Sculco.

Continua il processo di dematerializzazione iniziato due anni fa con il DemaPA che ha consentito agli utenti di richiedere una serie di documenti amministrativi - tra i tanti, quelli relativi al pagamento Tosap e pass strisce blu - nell'ambito degli adempimenti obbligatori previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale con la dematerializzazione dei relativi procedimenti. Grazie a questo sistema il Comune di Catanzaro ha vinto la competizione nazionale sui processi di digitalizzazione delle PA denominato Forum 10x10.

Gli atti amministrativi saranno da ora firmati digitalmente nella loro versione nativa. Potranno essere consultabili sull'albo pretorio due differenti versioni, una firmata digitalmente, l'altra in formato pdf al fine di consentire la possibilità di scaricare il documento per chi non dispone del software specifico per la lettura dei documenti sopra richiamati. "Un altro importante passo in avanti - ha sottolineato Sculco - nell'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale che intende semplificare le procedure e dematerializzare i documenti per rendere la pubblica amministrazione sempre più a misura di cittadino. Un risultato raggiunto grazie al C.E.D., nelle figure del Dirigente Pasquale Costantino e del funzionario Salvatore Giudice, oltre che della segretaria generale Vincenzina Sica. Un ulteriore tassello che favorirà la progressiva riduzione del consumo di carta garantendo maggiore qualità, trasparenza e tempestività nella risposta da parte della pubblica amministrazione grazie all'ausilio delle nuove tecnologie".