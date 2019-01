Catanzaro, Riccio: “Parchi giochi, chi garantisce la sicurezza dei bambini?”

"Se nei giorni scorsi ci siamo cimentati, senza risultato alcuno, nel tentativo di venire a capo del mistero della sparizione del Parco Giochi di Villa Margherita, oggi segnaliamo lo stato di totale degrado e mancanza di SICUREZZA del parco giochi "Lieto Rumore" nel quartiere marinaro della nostra città.

Se da un anno, infatti, segnaliamo al settore lavori pubblici la necessità di manutentare il parco giochi "Lieto Rumore" oggi dobbiamo prendere atto che lo stesso, probabilmente, non riunisce i requisiti minimi di SICUREZZA per la fruizione da parte dei bambini.

Ed allora, qualche domanda sorge spontanea : ma in questa Città chi si occupa della SICUREZZA degli spazi pubblici fruiti dai bambini ? Se l'assessore al ramo si difende sui social sostenendo che non ci sono i soldi per manutentare i parchi cittadini non dovrebbe forse essere il sindaco a trovare le giuste soluzioni, e quindi le risorse, per consentire ai bambini di fruire i parchi giochi comunali in totale sicurezza ? E nelle more che i parchi giochi comunali vengano manutentati e messi in SICUREZZA non dovrebbero forse essere "chiusi" con una ordinanza del sindaco che ne vieti l'utilizzo per salvaguardare la salute e la SICUREZZA dei bambini ?

Certo, con i 40/mila euro ad oggi non utilizzati per la rimozione e la sostituzione di un parco giochi, quello di Villa Margherita, che la commissione comunale Lavori Pubblici, in un recente sopralluogo, aveva valutato che necessitava di un modesto intervento conservativo di manutenzione, non si potevano forse manutentare tutti i parchi giochi comunali della città ??

E niente, il nuovo anno inizia laddove avevamo lasciato il vecchio, con un sindaco molto attento a tutelare gli interessi privatistici a scapito di quelli pubblici. La novità di oggi è la totale disattenzione nei confronti anche della salute e della sicuerzza dei bambini". Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Catanzaro, Eugenio Riccio.