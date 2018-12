Pentone (Cz), terminata la V edizione del “Presepe vivente”

E' stata una edizione particolarmente partecipata e rivisitata la V edizione del Presepe Vivente di Pentone, tenutasi lo scorso fine settimana (29 e 30 dicembre) a Pentone. Molti i visitatori giunti dalla gran parte della Calabria. Particolarmente soddisfatti gli organizzatori: il Comune e la Parrocchia di Pentone insieme al contributo dei soci della Proloco cittadina, dell'Avis comunale, e dell'associazione teatrale "Carpe Diem" e "G.A.I.A." di Visconte (Pentone), e nondimeno i commercianti locali.

Oltre 60 i figuranti che hanno allietato l'atmosfera, tanto sacra quanto natalizia, ed una ventina le botteghe artigiane che rievocano gli antichi mestieri e che hanno incuriosito i tanti visitatori e turisti.

All'evento - dislocato come nelle precedenti edizioni nel centro storico recuperato - tra botteghe artistiche e scene teatrali, si sono degustati anche i piatti tipici della tradizione pentonese, fortemente apprezzati.

"Un ringraziamento sentito – ha dichiarato l'assessore comunale alle Politiche sociali e Turismo, Giuditta Mattace – va ai tanti volontari che anche quest'anno hanno reso il proprio contributo per svolgere questa manifestazione natalizia ed abbellire Pentone. Come Amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto l'evento nel borgo, che e' stato ulteriormente recuperato per l'occasione. Oltre a rendere omaggio a nostro Signore, l'obiettivo che ci si e' posto e' quello di contribuire a promuovere Pentone, le sue arti e maestranze, incentivando la socialità positiva. L'alta affluenza alla V Edizione ci ha ripagato degli sforzi investiti".