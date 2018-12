Catanzaro, notte di San Silvestro: le disposizioni sulla viabilità

Le indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro per la Notte di San Silvesto relative alla viabilità.

PARCHEGGI Saranno disponibili gratuitamente i quattro parcheggi a ridosso del centro storico: il Musofalo (dal quale saranno disponibili navette gratuite per tutta la notte) e quello Aci di via Argento, posizionati al di sotto della rotatoria Gualtieri (uscita che dà su piazza Stocco e sull'ex ospedale Militare), quello delle Ferrovie della Calabria in via Milano, sotto i giardini di San Leonardo, quello di Bellavista, raggiungibile da via Carlo V.

NAVETTE Grazie all'Amc, sarà disponibile solo dal parcheggio del Musofalo un servizio gratuito di navette che partirà alle ore 23:30 e continuerà per tutta la notte fino al completo deflusso della gente.

Non è attivo il servizio navette dal piazzale della Funicolare.

L'amministrazione consiglia comunque agli abitanti delle aree più vicine al centro storico di raggiungere corso Mazzini e piazza Prefettura a piedi.