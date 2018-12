Aggressione all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, Tallini: “Inaccettabile”

"Quanto accaduto questa notte al pronto soccorso dell'ospedale 'Pugliese' è inaccettabile. La sicurezza degli operatori è una condizione essenziale perché questi possano lavorare bene e salvare le vite umane. Se si continua di questo passo, nessuno vorrà più lavorare al pronto soccorso per non mettere in pericolo la propria incolumità. Tutelare gli operatori significa tutelare anche e soprattutto i pazienti che arrivano in condizioni più o meno gravi. Le misure fin qui adottate dalla direzione generale dell'azienda sono state parziali, inadeguate e insufficienti. Le guardie giurate non possono avere solo il compito di sorvegliare gli ingressi, ma devono essere messi nelle condizioni di intervenire in caso di necessità, come è accaduto appunto stanotte. Non basta poi un solo agente, ce ne vogliono almeno due. La direzione generale apra i cordoni della borsa e ingaggi, nella maniera più trasparente possibile, un istituto di vigilanza che si faccia carico anche e soprattutto della sicurezza di medici, infermieri e ausiliari che ogni giorno combattono la loro quotidiana guerra sulla trincea del pronto soccorso. Se le risorse sono insufficienti, intervenga la Regione perché il pronto soccorso di Catanzaro non è un pronto soccorso qualsiasi, ma il presidio dove affluiscono emergenze da tutto il territorio provinciale e regionale". "Si facciano fatti e non più parole - conclude il consigliere regionale di Forza Italia -. Agli operatori rimasti feriti nella colluttazione di questa notte esprimo piena solidarietà, con l'augurio che possano al più presto rimettersi". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Tallini.

