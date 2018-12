Catanzaro, FI su aggressione ad operatori Pronto Soccorso: "Tutelare incolumità personale sanitario"

"L'aggressione subita questa notte da due dipendenti del "Pugliese-Ciaccio", in servizio al Pronto soccorso, è l'ennesimo e brutto episodio al quale viene sottoposto il personale dell'ospedale del capoluogo. All'infermiere e all'addetto ai servizi che sono stati assaliti va la nostra più completa solidarietà, così come rivolgiamo un plauso alle Forze dell'Ordine, prontamente intervenute per riportare la calma e accertare l'esatta dinamica dei fatti. Abbiamo sempre sostenuto e condiviso i tanti interventi sulla sanità catanzarese fatti dal sindaco Abramo, che anche sul Pronto soccorso del "Pugliese" ha più volte, e giustamente, indicato la strada da seguire per risolvere i problemi di intasamento di una struttura che è da sempre snodo centrale della sanità calabrese e non solo provinciale". Lo si legge in una dichiarazione diramata dai consiglieri del gruppo di Forza Italia, Luigi Levato, Andrea Amendola, Carlotta Celi, Manuela Costanzo, Roberta Gallo e Giulia Procopi.

"E abbiamo apprezzato la tempestività con cui il sindaco ha contattato il dg dell'azienda per invitarlo a verificare la possibilità di istituire un presidio fisso di vigilanza all'interno del Pronto soccorso: aumentare il livello di sicurezza a tutela del personale e degli stessi utenti è un passo fondamentale. Siamo sicuri che, nell'ottica di questa collaborazione fra ospedale e Comune, e con la sensibilità che una tematica così importante richiede, l'azienda potrà presto garantire anche questo servizio in modo da tutelare l'incolumità degli utenti e del personale sanitario".