Carcassa di cervo nel Parco della Biodiversità a Catanzaro, le precisazioni del Presidente Traversa

In merito alla carcassa di cervo, ritrovata dai volontari nel giorno di Natale al Parco della Biodiversità, il presidente onorario Michele Traversa precisa quanto segue:

"Appena ricevuta la notizia, il direttore sanitario del Parco, dottoressa Debora Giordano, ha contattato la ditta di smaltimento perché provvedesse all'allontanamento del povero animale. Purtroppo, essendo giornate di festa, la ditta risultava chiusa, mentre giorno 27 dicembre non era disponibile a intervenire. Solo per questo si è proceduto allo smaltimento della carcassa venerdì 28. Si precisa che l'unico modo per poter smaltire le carcasse è tramite le ditte di smaltimento, risultando quindi impossibile qualsiasi altro tipo di provvedimento".

