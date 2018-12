Università Magna Graecia Catanzaro, Uil: “Stabilizzati 60 precari”

"Il 31 dicembre 2018 sarà ricordato come il giorno della fine del precariato storico dell'Ateneo di Catanzaro. La tanta agognata stabilizzazione è arrivata. La UIL esprime grande soddisfazione per lo scatto di orgoglio e dignità che l'Amministrazione e gli Organi di Ateneo, su proposta e sollecitazione della UIL che da sempre è al fianco dei precari dell'Ateneo, hanno dimostrato nel decretare l'immediata assunzione del Personale precario. Ciò che è giusto andava fatto. La legge di bilancio con il parziale blocco delle assunzioni del Personale docente e le pressioni della UIL hanno giocato a favore della stabilizzazione dei precari".

"Nei giorni scorsi, la UIL ha chiesto al Rettore e al Senato Accademico, di interrompere 'quello che per più di dieci anni ha rappresentato uno stato di angoscia sociale, uno sfruttamento statalizzato dell'uso dei precari, una forma di pressione morale nei confronti di donne e uomini e delle loro famiglie', e pur se l'Amministrazione, in un primo momento, non ha risposto positivamente, il ripensamento dei giorni scorsi ha finalmente chiuso una vicenda che andava avanti da troppi anni. Sono stati anni convulsi e difficili, passati attraverso proroghe contrattuali, mancati rinnovi dei contratti, periodi senza lavoro, assunzioni nella Fondazione privata UMG e reintegro tra il Personale di Ateneo e quindi nella P.A., in cui l'unica certezza è stata la presenza della UIL al fianco del Personale precario, per questo motivo la UIL è orgogliosa di poter affermare di aver contribuito in modo fondamentale, in tutti questi anni, al raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione. Tanta soddisfazione però, non può e non deve farci dimenticare che ancora sarà necessario fare un ulteriore sforzo per la stabilizzazione del Personale co.co.co. di Ateneo, che da anni con una diversa tipologia contrattuale rappresenta Uomini, Donne e Famiglie di pari dignità e rispetto. Ringraziamo l'Amministrazione per quanto fatto e in modo particolare ringraziamo l'ex Magnifico Rettore Aldo Quattrone che, assieme alla UIL, ha sempre sostenuto l'obiettivo oggi raggiunto. A tutti un grande augurio per l'assunzione a tempo indeterminato". Lo dichiara, in una nota, Attilio Bombardieri della federazione Uil Scuola.