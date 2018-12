Fisco e no profit: convegno a Lamezia Terme

Alla luce delle novelle fiscali e tributarie, associazioni no profit e professionisti si sono ritrovati sabato 22 dicembre, a Lamezia Terme, presso il Grand Hotel Lamezia, per un doveroso aggiornamento. E, difatti, il convegno "Fisco e No profit", organizzato da Fisco C.S.E.N., il portale di consulenza agli affiliati, messo a punto dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, è stata l'occasione per discutere di argomenti fiscali ancora non bene conosciuti dal mondo dell'associazionismo sportivo, quali le modalità di costituzione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata ancora sconosciute, il registro CONI 2.0., lo stato dell'arte della riforma del Terzo Settore e la fatturazione elettronica. Un approfondimento attento e minuzioso, che ha riguardato anche le recentissime novità legislative e fiscali attinenti alle associazioni sportive, come quella del 18 dicembre scorso, nonché il maxi emendamento approvato dal Governo nella notte del 23 dicembre, sorto dalla necessità che le associazioni affiliate, accanto all'attività istituzionale e sportiva, maturino la consapevolezza che la loro gestione impone regole e comportamenti amministrativi che non possono più essere ignorati.



Così, ben cento società sportive CSEN e cinquanta professionisti hanno partecipato all'incontro tenuto da qualificati relatori, fra avvocati e commercialisti. Moderati dall'avvocato Roberta Ussia, sono intervenuti l'avvocato Paolo Rendina, che ha relazionato sulla riforma del Terzo Settore e la circolare AdE 18/E del 1 agosto 2018, il dottor Franco Rovito, che ha discusso della fatturazione elettronica e l'avvocato Sergio Tomaino, che ha parlato di privacy. Anche Francesco De Nardo, commercialista, componente del CSEN nazionale e presidente del Comitato provinciale di Catanzaro CSEN ha relazionato ai partecipanti su registro CONI 2.0, S.S.D.aR.L. e la circolare AdE 18/E.

Dunque, un incontro davvero proficuo dal punto di vista dell'aggiornamento e dell'approfondimento, che ha dimostrato, come ha avuto modo di commentare Rendina, professionista di Fisco CSEN, che l'Ente di promozione sportiva è sempre attento alle riforme in atto e in cantiere, pronto a recepire gli elementi positivi di esse e, al contempo, a farsi parte attiva di battaglie, qualora ve ne sia il bisogno.

Prima di entrare nel vivo deI convegno, per i saluti istituzionali, ha preso la parola l'avvocato Giampaolo Latella, responsabile CONI Point Catanzaro, che, confermando la sinergia con il CSEN, si è complimentato per l'ottimo livello degli interventi capaci di sviscerare le diverse problematiche fiscali che interessano le a.s.d., che, purtroppo, secondo Latella, a causa delle novità fiscali e tributarie poste in essere, hanno sempre meno tempo per occuparsi di sport. Anche il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Lamezia Terme, Massimiliano Canzoniere, ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa, auspicando una collaborazione con Fisco CSEN per garantire con altri incontri un aggiornamento continuo ai commercialisti.

Presenti sono stati anche i dirigenti CSEN: Ornella Mauro, il presidente del CSEN Calabria, Antonio Caira, Luigi Papaleo, Giuseppe Tarantino e Sergio Servidone.