Catanzaro: interrotto servizio idrico per ripristino serbatoio Madonna dei Cieli

L'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha dovuto provvedere alla chiusura del serbatoio Madonna dei Celi per consentire il ripristino di un tratto delle tubazioni. Quindi, fino al termine dei lavori, previsto nel corso del pomeriggio, è stato interrotto l'erogazione del servizio idrico per le utenze comprese tra via Luigi Rossi e via Indipendenza.

Dettagli Creato Domenica, 23 Dicembre 2018 11:50