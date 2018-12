Catanzaro, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM dona derrate alimentari per bisognosi

Questo sabato il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM, Gruppo di Catanzaro, molto attivo sul territorio catanzarese, ha consegnato a Don Pino Silvestre, da sempre impegnato nell'aiuto ai più deboli e bisognosi, oltre 200 Kg di generi alimentari (tra cui pasta, olio, tonno ecc.) per le famiglie in difficoltà. "abbiamo voluto per questo Natale 2019 prenderci cura di chi ha bisogno sperando di regalare un sorriso di serenità" così commenta l'iniziativa Saverio Salerno Capogruppo del CISOM di Catanzaro. Nell'occasione i Volontari hanno, poi, offerto alla Mensa della chiesa Madonna di Pompei per la cena di Natale delle Famiglie Bisognose, delle bottiglie di spumante per festeggiare in allegria la festività.

Dettagli Creato Sabato, 22 Dicembre 2018 17:22