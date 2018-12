Catanzaro, lavori Viale Isonzo: le precisazioni dell'Assessore Longo

L'assessore ai lavori pubblici Franco Longo ha replicato, con una nota, a Fare per Catanzaro: "I lavori che sono stati di recente eseguiti in viale Isonzo sono interventi programmati dall'amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo e dalla sua maggioranza di centrodestra, della quale non mi pare che il movimento Fare per Catanzaro faccia parte. Queste opere di rifacimento del manto stradale e del sistema fognante sono state realizzate dal Comune, che le ha inserite per tempo in una programmazione non estemporanea, né campata in aria, ma che riguarda tutti i quartieri periferici della città e che viene portata avanti non appena si individuano le risorse economiche necessarie".

"Certo, posso comprendere il motivo per il quale il movimento Fare per Catanzaro, fautore di un'opposizione urlata e mai propositiva, tenti di attribuirsi la paternità di un'operazione non sua, ma non lo posso accettare, perché al contrario di chi cerca di trasformare la zona di viale Isonzo in un bacino elettorale, l'amministrazione comunale sta cercando, pur in mezzo a mille difficoltà e a tantissimi problemi, di restituire ad aree come questa una dignità che ad altri non interessa se non a parole. È finita la pacchia, per chi pensava di poter speculare ancora sui bisogni della gente di viale Isonzo. E i tanti interventi pensati dall'amministrazione Abramo per le periferie, come i 16 progetti contenuti e finanziati con il Bando per le periferie, anche se purtroppo quei soldi sono stati congelati dal governo Cinquestelle per altri due anni, sono l'ennesima dimostrazione di quella che è davvero la politica del "fare" e non la politica del "parlare" e dell'"urlare".