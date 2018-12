Il Direttivo e il Gruppo consiliare #FareperCatanzaro: “Bene riparazione del manto stradale e della fogna a cielo aperto in Viale Isonzo”

"Un altro punto sembrerebbe messo a segno.

Un buon lavoro di opposizione che ha sempre avuto come unico obiettivo che fossero adottate scelte di effettivo beneficio per la città e le persone, ha dato di nuovo i suoi frutti.

Insieme ai cittadini di Viale Isonzo ci siamo fatti portavoce del loro disappunto verso un quartiere abbandonato e ricordato solo durante la campagna elettorale, e oggi, assistiamo finalmente, alla riparazione del manto stradale e della fogna a cielo aperto che si era creata, aspettando gli altri interventi richiesti, quello sull'impianto di illuminazione e sulla carenza idrica, altro vecchio problema al quale non si è mai posto rimedio.

O per un motivo o per un altro, ogni giorno sistematicamente questa o quella parte della città è senza acqua.

Saremo, ovviamente, vigili anche con l'Aterp per quanto riguarda gli interventi di loro competenza.

Quello che oggi emerge, è il disamoramento dei cittadini nei confronti della classe politica, "percepita" spesso come incapace di risolvere i problemi e lontana dalla realtà.

Oggi però bisogna fare un ringraziamento "politico" a tutti, per un confronto a volte acceso però sempre franco che non ha impedito di riuscire talvolta, come nel caso di Viale Isonzo a trovare delle soluzioni condivise e migliorative che rientrano nel programma politico di #fareperCatanzaro.

Abbiamo dimostrato che chi ha cervello e cuore alla fine fa scelte giuste.

Coraggio.

Andiamo avanti, insieme, si può fare!". Lo scrivono il Direttivo e il Gruppo consiliare #FareperCatanzaro.