Lutto per il vicepresidente della Provincia di Catanzaro, Montuoro: il cordoglio di Forza Italia

Gli assessori e i consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia, unitamente al coordinatore provinciale Mimmo Tallini, esprimono la propria vicinanza al vicepresidente della Provincia di Catanzaro, Antonio Montuoro, per la scomparsa del padre. "Appresa la triste notizia, ci stringiamo attorno a lui in questo momento così difficile e di grande dolore. Profondamente commossi, non possiamo che unirci al dolore di Antonio per la perdita dei più cari affetti. Rivolgiamo, quindi, le più sentite condoglianze estese a tutti i familiari".

Dettagli Creato Venerdì, 21 Dicembre 2018 16:08