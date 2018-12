Catanzaro, Consolante: "Luminarie al Politeama altro segnale valorizzazione centro storico"

"Ho colto con grande entusiasmo la scelta della Fondazione Politeama di illuminare a festa per Natale il Teatro Politeama offrendo così una cornice suggestiva in grado di valorizzare la principale eccellenza del centro storico. Ho potuto constatare che il direttore generale della Fondazione, Aldo Costa, ha dato così seguito alla richiesta da me lanciata e condivisa in seno alla commissione turismo, a cui aveva partecipato anche l'assessore al turismo Alessandra Lobello, nell'ambito di una proposta che ha coinvolto anche l'Amc, la Camera di Commercio e le associazioni dei commercianti per contribuire all'illuminazione artistica del centro storico. In un contesto che ha già riscosso l'apprezzamento da parte dei cittadini e con la rinnovata vitalità delle attività commerciali, credo che l'illuminazione dei siti più rappresentativi del Capoluogo debba rappresentare una opportunità e un biglietto da visita importante per promuovere l'immagine della città". Lo afferma il presidente della Commissione turismo, Enrico Consolante.

"L'esempio offerto dalla Fondazione Politeama rappresenta un ulteriore segnale che va in questa direzione, un primo esperimento che sicuramente potrà essere ripetuto e ulteriormente migliorato nei prossimi anni allargandolo anche alla partecipazione dell'Amc con la stazione della funicolare e il trenino. Allo stesso tempo, colgo l'occasione per lanciare un'ulteriore proposta che spero venga accolta con spirito collaborativo e propositivo dai vertici della Fondazione: installare anche all'esterno una targa con la scritta "Teatro Politeama Mario Foglietti" può costituire un ulteriore strumento per far orientare i turisti e veicolare al meglio il nome del nostro teatro. Fiducioso di un riscontro positivo, sperando si possa cogliere la bontà delle mie osservazioni, voglio ribadire il mio impegno e la totale apertura, in qualità di presidente della commissione turismo e attività produttive, ad una collaborazione istituzionale per la crescita del Capoluogo".