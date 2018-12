Catanzaro, muore il docente Raffaele Teti: il cordoglio di Abramo

Il sindaco Sergio Abramo ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del docente catanzarese Raffaele Teti, tra i più noti cultori della storia del diritto commerciale: "E' una grave perdita per il mondo della cultura e la comunità accademica all'interno della quale il prof. Teti si è saputo distinguere ai massimi livelli, portando in alto il nome della propria città natale. In particolare, Teti, durante il lungo percorso di docente ordinario alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, ha offerto un contributo importante, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, alla ricerca e allo sviluppo delle dottrine giuridiche, svolgendo su designazione del Consiglio superiore della Magistratura anche un'attività preziosa per la formazione e l'aggiornamento dei magistrati. Catanzaro piange la scomparsa di un altro figlio illustre, a nome della città rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari".

