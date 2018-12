Catanzaro, Assessore Cavallaro attacca gruppo di minoranza: "Cittadini vengano in Consiglio per vedere chi mente"

"Su una cosa sola sono pienamente d'accordo con il movimento Fare per Catanzaro: e cioè quella che i cittadini dovrebbero frequentare di più i lavori del Consiglio comunale.

Solo così potrebbero rendersi conto di chi porta avanti, spesso anche dai banchi dell'opposizione, fatti concreti nell'interesse della città, e chi invece viene in aula per fare sterile demagogia.

Quella che qualcuno, celandosi dietro l'anonimato di una sigla, confeziona opinioni condite di frasi diffamatorie nei confronti delle persone". Lo si legge nella dichiarazione diramata dall'assessore all'ambiente Domenico Cavallaro.

"È un terreno non rispondente al mio bagaglio culturale e alla mia comprovata professionalità e sul quale, quindi, non voglio più confrontarmi perché ritengo sia importante non sottrarre tempo al mio impegno quotidiano, mirato alla ricerca di soluzioni che possano risolvere i tanti problemi di competenza del settore che mi è stato delegato dal sindaco.

Un lavoro che faccio in tutta umiltà, con lo spirito di servizio che deve animare chi gestisce la cosa pubblica, cercando sempre e comunque la collaborazione e la condivisione di chi in alcuni ambiti ne sa più di me, anche di quanti intendano seriamente dare un contributo.

Per questi le porte del Comune sono sempre aperte. Non lo saranno per chi, con pretestuose falsità, va alla ricerca di una fugace popolarità.

Infine, mi scuso se nelle mie risposte mi sono rivolto in prima persona intaccando la padronanza grammaticale di qualcuno. Mi sono permesso in quanto le offese, e non le proposte, sono state rivolte alla mia persona. Con questo auguro (io) un sereno Santo Natale".