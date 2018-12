Catanzaro, centro storico: possibile apertura esercizi commerciali senza necessità aree parcheggio

"È stato definitivamente risolto il problema dei parcheggi per le nuove attività commerciali del centro storico e delle zone B1 e B2".

Lo ha annunciato il consigliere comunale del gruppo Catanzaro con Abramo, Filippo Mancuso, che si è fatto portavoce con il sindaco Abramo delle problematiche relative ai nuovi insediamenti commerciali e direzionali fino a 400 metri quadri, che in base alla vecchia normativa avrebbero avuto necessariamente bisogno di superfici aggiuntive da adibire a parcheggi.

"Come al solito – ha detto Mancuso – il sindaco ha immediatamente convocato una conferenza dei servizi con dirigenti e funzionari del settore urbanistica. Dalla riunione si è deciso che l'apertura di nuovi esercizi commerciali e direzionali fino a 400 metri quadri non comporterà l'obbligo di istituire parcheggi aggiuntivi".

"E' l'ennesima misura che l'amministrazione Abramo ha realizzato per favorire l'apertura nel centro storico e nei quartieri di nuova attività commerciali – ha concluso Filippo Mancuso -, siamo sicuri che queste agevolazioni, finalizzate a semplificare il percorso burocratico per chi ha intenzione di investire nel capoluogo siano le azioni migliori per dimostrare la vicinanza del Comune a chi scommette sul centro storico".