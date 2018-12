Catanzaro, si insedia in Comune il comitato unico di garanzia per le pari opportunità

L'assessore al personale Daniele Russo ha presieduto l'insediamento del Cug, comitato unico di garanzia per le pari opportunità. "Si tratta di un importante organismo finalizzato a valutare e promuovere il benessere di chi opera all'interno dell'amministrazione comunale", ha detto il delegato di giunta, "ed è un organismo fondamentale anche per contrastare le discriminazioni di ogni genere".

Fanno parte del Cug i dipendenti Cristian Soluri (Fp Cgil), Giuseppina Rosi (Cisl), Patrizia Verdoliva (Uil), Luciano Calabrese (Csa regioni e autonomie locali), Pasquale Raso, Maria Giusy Pezzano e Fabio Gualtieri (per l'amministrazione). L'organismo è presieduto da Rita Sodano.

"Sono certo che il comitato saprà svolgere un ottimo lavoro rispondendo in pieno alle finalità per cui è stato istituito", ha concluso l'assessore Russo.

Contestualmente ai titolari, sono stati nominati i componenti supplenti: Phoedra Martino, Giuseppe Mazza, Franco Basile, Teresa Catizone, Stefano Pullano, Giovanna Minin, Daniela Dal Soglio ed Edmondo Bianco.