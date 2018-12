Catanzaro, 24 e 31 dicembre presso gli uffici comunali garantiti servizi essenziali e di pronta reperibilità

Palazzo de Nobili rende noto che nelle due giornate di chiusura straordinaria degli uffici comunali disposta dal sindaco Abramo per lunedì 24 e lunedì 31 dicembre, i servizi essenziali e di pronta reperibilità saranno ugualmente garantiti. In particolare, il dirigente del settore Servizi demografici, Antonino Ferraiolo, ha disposto per le due giornate prefestive l'apertura dell'ufficio di stato civile nella sede centrale di via Iannoni, con il seguente orario al pubblico: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Per quanto riguarda i servizi relativi al settore cultura, la biblioteca comunale "De Nobili" resterà aperta al pubblico il 24 e il 31 dicembre, dalle ore 8.30 alle 13.30.

Dettagli Creato Giovedì, 20 Dicembre 2018 15:13