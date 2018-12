Catanzaro, lavori di giunta: approvato schema protocollo per “Sportello amico del consumatore”

Un protocollo d'intesa da stipulare con le associazioni dei consumatori per la realizzazione dello "Sportello amico del consumatore". La giunta ha dato il via libera alla proposta del settore attività economiche, illustrata dall'assessore Alessio Sculco, accogliendo la richiesta di U.Di.Con, Adusbef, Codacons e Casa del Consumatore per la gestione di uno spazio che sarà allocato nei locali del front office posto presso l'Ufficio elettorale.

"L'iniziativa condivisa con le associazioni – ha commentato Sculco - è quella di coinvolgere gli organismi impegnati nella tutela dei consumatori sul territorio nell'offrire agli utenti attività di consulenza e assistenza anche grazie all'ausilio dell'amministrazione comunale. Le associazioni saranno presenti con proprio personale, in base ad una calendario concordato, con l'obiettivo di prevenire, informare, tutelare e rappresentare i diritti dei consumatori e degli utenti che hanno sempre più bisogno di un punto di riferimento e di ascolto". La giunta ha dato l'ok anche all'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione in località Corvo, via Brigata. Infine, varata una delibera relativa a contenzioso predisposta dal settore Avvocatura e illustrata dall'assessore Danilo Russo.