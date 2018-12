L’amministrazione Provinciale di Catanzaro nomina il componente la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica

Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro Sergio Abramo ha nominato Emilio Truglia componente della Deputazione del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. Lo Statuto Consortile prevede infatti che la Deputazione amministrativa deve essere composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da un membro, eletti dal Consiglio dei Delegati tra i propri membri elettivi, da un rappresentante della Regione e, appunto, da un rappresentante della Provincia. " Ringrazio il Presidente Sergio Abramo per questa nomina che mi onora profondamente - ha commentato il neo - componente Truglia. Mi impegnerò quotidianamente al massimo a servizio delle persone, convinto di corrispondere nei fatti alla fiducia e alla stima che mi è stata riservata". Emilio Truglia è un perfetto conoscitore dei compiti e funzioni del Consorzio, vantando nel suo curriculum una lunga esperienza da funzionario nella Regione Calabria. "Da parte mia – ha continuato Truglia – insieme ai colleghi continuerò a crescere nella conoscenza delle norme, nella competenza che è alla base di qualunque buona azione politico-amministrativa ed affrontare le problematiche con sicurezza e determinazione". Il Presidente del Consorzio Grazioso Manno ha ringraziato per il lavoro svolto Antonio Iamello che è stato in precedenza componente della Deputazione Amministrativa.

Dettagli Creato Giovedì, 20 Dicembre 2018 11:49