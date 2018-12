Un passo importante passo in avanti finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente è quello compiuto dall'Amministrazione comunale di Amato, guidata dal sindaco Saverio Ruga: cinque lavoratori saranno assunti dall'Ente con un contratto a tempo indeterminato per il triennio 2018-2020.

La disposizione della Giunta comunale è maturata a seguito di varie consultazioni con i lavoratori e i rappresentanti sindacali, allo scopo di intraprendere un percorso di superamento del precariato presente nell'Ente nel rispetto delle norme a tal fine introdotte dal legislatore, seguendo l'iter dettato dalla Regione Calabria che non ha fatto mai mancare la propria vicinanza nella definizione di una pratica di non semplice esplicazione.

Le cinque unità di personale precario in servizio presso il Comune di Amato risultano essere ex Lsu/Lpu avviate al lavoro da circa venti anni, pertanto è stato possibile – in virtù del possesso dei requisiti richiesti - dare atto al piano occupazionale che prevede stabilizzazioni da realizzarsi secondo le norme, utilizzando le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Calabria e finalizzate alle spese di contrattualizzazione del personale già Lsu/Lpu.

"Si tratta di un obiettivo importante che abbiamo realizzato grazie all'impegno straordinario della Regione Calabria, in particolare dell'assessore Robbe che assieme ai funzionari del Dipartimento hanno lavorato con costanza e determinazione per conseguire questo vero e proprio atto di giustizia – ha detto il sindaco Ruga -. Abbiamo intrapreso questo cammino per porre in essere tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti dei lavoratori e al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dell'Ente che in questi anni ha potuto contare sulla professionalità di questi lavoratori che costituiscono colonne portanti della macchina amministrativa, anche dal punto di vista umano".