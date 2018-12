Catanzaro, il 19 dicembre divieto di transito su via Buccarelli per eventi promossi dai commercianti

Il comando di Polizia locale ha disposto per domani, giovedì 20 dicembre, un'ordinanza inerente la circolazione veicolare in occasione di una serie di eventi promossi dai commercianti di via Buccarelli. Sulla stessa arteria, dalle ore 17 alle 20.30, sarà istituito il divieto di transito ad esclusione dei residenti.

Dettagli Creato Mercoledì, 19 Dicembre 2018 18:04