"Le recenti operazioni portate a termine dalla Procura della Repubblica di Catanzaro non possono che essere esaltate e apprezzate per il contributo decisivo offerto nella difficile lotta per la difesa della legalità e della trasparenza. Il Procuratore Nicola Gratteri, tutti gli uomini e le donne che compongono la sua squadra, insieme ai militari della Guardia di Finanza, il cui lavoro è fondamentale ai fini delle indagini, hanno permesso alla giustizia di conseguire importanti risultati specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata e alle sue infiltrazioni nella pubblica amministrazione. Portando alla luce diverse ipotesi di reato a carico di imprenditori e alti vertici della politica e della burocrazia regionali, gli organi inquirenti hanno messo in evidenza uno scenario preoccupante di cattiva amministrazione che deve essere combattuto su tutti i fronti auspicando un deciso cambio di passo all'insegna della responsabilità. L'operato della Procura, magistralmente supportato dalle Forze dell'Ordine, è la testimonianza concreta della presenza dello Stato che è fondamentale per colmare la distanza sempre più ampia tra i cittadini e le istituzioni. Queste operazioni dimostrano che la magistratura vuole far sentire in maniera forte il proprio ruolo sul territorio e colpire al cuore tutti i fenomeni criminali che danneggiano gravemente la nostra regione. Crediamo che quanto fatto da Gratteri e dalla sua equipe, insieme alla Guardia di Finanza, sia la dimostrazione reale di cosa vuol dire svolgere il proprio servizio a tutela dei diritti e delle tasche dei cittadini e, proprio per questo, sentiamo il dovere di ringraziarli nel modo più sincero possibile".

Dettagli Creato Mercoledì, 19 Dicembre 2018 17:58