A Lamezia Terme (Cz) l’evento formativo AISM “Sequenze terapeutiche in sclerosi multipla: pratica clinica e nuove evidenze scientifiche”

Si svolgerà Venerdì 21 Dicembre, alle ore 16,30, l'ultimo evento formativo dell'anno 2018, organizzato dalla Sezione Provinciale AISM di Catanzaro, dal titolo "Sequenze terapeutiche in sclerosi multipla: pratica clinica e nuove evidenze scientifiche" L'incontro sarà introdotto e coordinato dalla Presidente Provinciale Aism Catanzaro, Angela Gaetano. Seguirà un intervento della Presidente Nazionale Aism, Angela Martino che discuterà dei 50 anni di Aism, dei successi e dei traguardi che l'Associazione ha raggiunto in 50 anni dalla sua Fondazione .

Il Dottor Francesco Patti, Neurologo Responsabile Centro SM c/o Policlinico Vittorio Emanuele (Catania) discuterà invece di "Sequenze terapeutiche in sclerosi multipla: pratica clinica e nuove evidenze scientifiche" al quale seguirà il dibattito con il pubblico. "Un incontro importante, per conoscere sempre meglio la Sclerosi Multipla che è una malattia che colpisce sempre più persone" ha dichiarato Angela Gaetano, Presidente della Sezione Provinciale di Catanzaro. "Le cause restano sconosciute, non esiste cura definitiva ma molti sono i progressi fatti nel campo della ricerca scientifica, e proprio per questo motivo riteniamo possa essere utile, importante e interessante che le persone con SM e i loro familiari possano aggiornarsi e discuterne al meglio".

L'evento si terrà presso la sede AISM di Catanzaro, sita in Lamezia Terme in via Basilio Sposato, snc. Per informazioni è possibile contattare la sezione allo 0968/436720 o inviare un'email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.