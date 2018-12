Dissesto idrogeologico, Ispra: Catanzaro tra le grandi città più a rischio

È ancora pericolo frane e alluvioni: il 3,6% delle citta', dove risiedono quasi 190 mila abitanti, rientra nelle classi a maggiore pericolosita' per frane. I valori salgono al 17,4%, superando anche la media nazionale del'8,4%, se si parla di probabilita' di alluvioni nello scenario medio. Dei 5.248 interventi contro il dissesto distribuiti su tutto il territorio nazionale 460 riguardano i 120 comuni. Sono alcuni dei risultati dell'edizione 2018 del Rapporto ISPRA-SNPA 'Qualita' dell'Ambiente Urbano', presentato questa mattina al Senato. Il lavoro, che analizza l'ambiente in 120 citta' e 14 aree metropolitano, quest'anno dedica il focus alle esperienze innovative. In linea generale nei comuni capoluoghi di Provincia, il rischio frana e' meno rilevante rispetto a quello del territorio italiano: il 3,6% del territorio e' classificato a pericolosita' da frana elevata P3 e molto elevata P4 (Piani di Assetto Idrogeologico) a fronte di una media nazionale che raggiunge, nelle stesse classi di pericolosita', l'8,4%. Complessivamente sono 24.311 le frane censite fino al 2017 nei 120 comuni. La superfice complessiva delle aree a pericolosita' per frana ammonta a quasi 2.400 km2 (11,4%), di cui 753km2 (3,6%), dove risiedono oltre 189 mila abitanti, classificate a pericolosita' elevata P3 e molto elevata P4. I Comuni con piu' abitanti a rischio frana sono: Napoli, Genova, Catanzaro, Chieti, Massa e Palermo.

Negli stessi territori la probabilita' di alluvione e' pero' superiore alla media nazionale: la percentuale di aree a pericolosita' media P2 (tempo di ritorno tra 100 e 200 anni) e' pari al 17% del territorio dei 120 comuni, mentre il dato nazionale si attesta all'8,4%.