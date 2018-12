A Lamezia Terme (Cz) seminario Cgil, Sunia e Caaf Calabria su locazioni e agevolazioni fiscali

Facendo seguito al seminario nazionale di formazione organizzato dal Sunia-Cgil (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) e dal Consorzio Nazionale dei Caaf-CGIL su "La locazione e le normative che la regolano. I profili fiscali e le detrazioni nella locazione", anche in Calabria la Cgil, attraverso Sunia e Caaf regionali, ha messo in piedi una giornata di formazione e di studio sulle importanti tematiche abitative.

L'iniziativa formativa è di assoluto rilievo rappresentando la seconda esperienza comune alle organizzazioni a livello regionale.

Infatti, dopo la giornata seminariale tenuta a Reggio Calabria nei mesi scorsi, Cgil, Sunia e Caaf Calabria hanno ritenuto necessario ripetere l'esperienza alla luce delle notevoli novità introdotte dal DM 16 gennaio 2017 e alle loro implicazioni sotto il profilo fiscale, ma anche perché, sono intervenuti, nell'ultimo anno, importanti accordi territoriali siglati dai sindacati degli inquilini e da quelli dei proprietari che hanno ed avranno delle ricadute dirette su locatori e conduttori.

Il seminario, tenuto a Lamezia presso la sede regionale Spi-Cgil, è stato presieduto da Francesco Alì (Cgil Calabria con delega al Sunia) che ha sottolineato "L'importanza della formazione e del lavoro comune che rafforzano la confederalità e quindi l'offerta dei servizi che la Cgil è in grado di offrire, ma anche l'intesa con gli atri sindacati degli inquilini, con quelli della proprietà e con i Comuni che ha consentito il rinnovo di numerosi ed importanti accordi territoriali. Il nostro obiettivo – ha continuato Alì - è quello di rafforzare nell'ambito delle dinamiche di mercato, il gioco virtuoso delle locazioni abitative in modo che i proprietari possano concedere gli immobili in locazione e usufruire di agevolazioni fiscali mentre i conduttori possano godere dei beni a canoni inferiori a quelli di mercato realizzando così uno scambio, che avvantaggia tutte le parti contraenti.

Il seminario organizzato da Mimma Pacifici (Segretaria Generale Sunia-Cgil Calabria) e Valentino Marzella (AD Caaf-Cgil Calabria), è stato articolato su due sessioni: una mattutina, curata da Aldo Rossi (Sunia nazionale) ed una pomeridiana a cura di Roberto Diano (responsabile Caaf-Cgil Reggio Calabria-Locri).

L'avvio dei lavori è stato preceduto dall'intervento di Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria che ha sottolineato non solo le differenze che distinguono le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, ma soprattutto la grande convergenza che si sta registrando, negli ultimi anni, con la sottoscrizione di importanti accordi territoriali, da Reggio Calabria a Catanzaro, da Crotone a Vibo Valentia e a Lamezia, che stanno portando notevoli vantaggi per i cittadini. I prossimi passaggi saranno i confronti con i Sindaci dei Comuni che hanno accordi in scadenza o già scaduti e che possono essere migliorati tenendo conto delle novità introdotte dal DM del 2017.

Quindi l'avvio del seminario.

Aldo Rossi (Sunia nazionale) ha relazionato sugli aspetti normativi del contratto di locazione, tra norme del codice civile e norme speciali, della successione nel contratto, della sublocazione, dell contratto libero, dei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo. Poi ha voluto concentrare l'attenzione dei corsisti sui decreti ministeriali attuativi e sostitutivi, i contratti a canone concordato, gli accordi territoriali, l'attestazione, la durata, la proroga, il rinnovo, la risoluzione, il recesso e la disdetta nelle diverse tipologie di contratto.

La seconda parte, quella relativa agli aspetti fiscali, è stata curata da Roberto Diano (Caaf-Cgil Reggio Calabria) che ha relazionato su termini e le modalità di registrazione, adempimenti per le proroghe, rinnovi, risoluzioni, tassazione dei canoni ed effetti della convalida di sfratto per morosità, credito d'imposta, cedolare secca (aspetti fiscali e adempimenti connessi - le novità previste dal ddl di bilancio 2019), locazioni brevi, agevolazioni fiscali e ulteriori vantaggi per il locatore, agevolazioni fiscali per il conduttore, detrazione canoni studenti universitari, detrazioni per gli inquilini, agevolazioni IMU e TASI.