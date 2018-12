Catanzaro: interruzione idriga nelle zone di Campagnella, Sala, Piano Casa, Monacaro, Fondachello, via Conti Falluc e in una parte di Germaneto

Per l'improvvisa rottura a una tubazione della Sorical, società che gestisce gli impianti idrici per conto della Regione, è stata interrotta l'erogazione dell'acqua potabile nelle zone di Campagnella, Sala, Piano Casa, Monacaro, Fondachello, via Conti Falluc e in una parte di Germaneto.

Lo ha reso noto l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che gli interventi di riparazione sono già cominciati e che la normalizzazione del servizio dovrebbe presumibilmente avvenire entro nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17 dicembre.