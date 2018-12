Catanzaro, al "Pugliese-Ciaccio" la terza giornata del “Progetto Prevenzione”

Si è svolta questa mattina, presso gli ambulatori di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell' Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, la terza giornata del "Progetto Prevenzione", organizzato dal Corpo italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - CISOM, Gruppo di Catanzaro in collaborazione, per questa particolare giornata, con LIONS Catanzaro Host e ACSA &STE ONLUS ed il supporto indispensabile dell' Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, con la quale sono state gettate ormai le basi di un sodalizio destinato a durare nel tempo.

Al centro della giornata, e di tutto il Progetto, le fasce più deboli della popolazione, non solo Catanzarese, ma anche della provincia e, in questo caso particolare una fascia ancora più delicata e fragile: i bambini.

Anche questa volta, il numero dedicato, ha ricevuto numerosissime chiamate, dovendo decidere di rinviare molte delle richieste pervenute, ad un successivo incontro.

Oltre 60 piccoli pazienti sono stati accolti da uno staff medico competente, preparato, disponibile e altamente specializzato.

Gli ambulatori sono stati suddivisi per specialità, fornendo una ampia scelta di offerta sanitaria in ambito pediatrico e nello specifico: allergologia, auxologia, gastroenterologia, reumatologia, pediatria generale, chirurgia pediatrica.

Ciò ha consentito di poter effettuare sui piccoli, diagnosi precoci di patologie molto delicate, vista la tenera età, e di poterle inquadrare e, laddove necessario inviare ad approfondimento diagnostico.

Uno speciale regalo di Natale per tutti questi piccoli pazienti, la maggior parte dei quali, difficilmente avrebbe potuto accedere in maniera così immediata a visite di alta specialità.

Da sottolineare la disponibilità del personale Medico ed infermieristico che, nono stante il numero elevato dei pazienti già in lista, ha sottoposto a visita anche quei bambini giunti senza prenotazione, accompagnati dai genitori che avevano semplicemente visto la locandina.

Anima dell' organizzazione il volontario medico CISOM Dott. Domenico Salerno, Direttore della SOC di Chirurgia Pediatrica, nonché Direttore del Dipartimento Materno- Infantile dell' A.O.P.C., che in perfetta sinergia con il Dott. Giuseppe Raiola, Presidente del Lions Catanzaro Host di Catanzaro e Direttore della SOC di Pediatria dell' A.O.P.C. ha dato vita ad una idea ambiziosa, concretizzandola in pochissimi giorni.

Si ringrazia ancora, una volta, l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, per la disponibilità e la costante, fattiva, collaborazione e per la sensibilità e la vicinanza dimostrata nei confronti dei progetti proposti dal CISOM e dal Lions.

L' appuntamento ora è fissato al rientro dalle festività natalizie, con nuove giornate dedicate alla prevenzione.