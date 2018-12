Università Magna Graecia, il rettore De Sarro: “Da noi ottima ricerca”

Dopo le dichiarazioni uscite su alcuni giornali nazionali che attestano l'ottimo stato di salute dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, il Magnifico rettore ha voluto approfondire il discorso e fornire alcune informazioni.

L'Università di Catanzaro tra le prime nel Meridione, un ottimo stato di salute per l'Ateneo Calabrese che continua positivamente il suo trend d'investimento su Giovani e Ricerca. Mai come in questi ultimi due anni sempre più vicina agli studenti, alle famiglie e alla qualità dell'offerta.

dell'Ateneo Magna Graecia, riassunto nel saluto che il Magnifico Rettore, professor Giovan Battista De Sarro, ha fatto in apertura de "4° Umg Career Development Workshopbench To Bedside: From Discovery To Clinical Trials"

"Intendono sottolineare il motivo che ci ha spinto a portare avanti ancora una volta questa iniziativa - Dice il Magnifico rettore De Sarro, riferendosi a : 4° Umg Career Development Workshop Bench To Bedside: From Discovery To Clinical Trials - riteniamo che molto del futuro di questo Ateneo dipenda dai dottorandi e dall'ottima ricerca che continuiamo a fare. Il nostro è Un Ateno molto giovane, a giugno ha festeggiato 20 anni eppure i risultati mostra che è tra quelle che nel Sud crescono maggiormente. Tutti i Ministri hanno avuto la tendenza a ridurre i fondi alle Università, è questo, ovviamente, comporta della difficoltà, alcuni hanno addirittura tagliato i fondi ai dottorandi. A Catanzaro questo non è successo – spiega il Rettore - nella nostra Università di studia gratis con un ISEE fino a 20.000 euro. Cosa che è stata molto apprezzata, infatti, sono dei benefici che soprattutto nel corso di laurea di Giurisprudenza sono stati avverti e apprezzati molto. Vorrei far notare che dal 2013 i fondi ordinari sono andati sempre ad aumentare, siamo partiti da 30 milioni e siamo arrivati a 45 milioni di euro. Unico Ateneo del Sud che è stato in grado di fare questo, gli altri hanno avuto delle alterne vicende ed hanno avuto delle variazioni che hanno condizionato il loro andamento. Se per esempio dice il magnifico Rettore Giovan Battista De Sarro - ci confrontiamo con alcune università del Sud, come Bari, Catania, Napoli Federico II e Messina, abbiamo avuto un turnover superiore a tutti gli altri, siamo oltre il 100%. Abbiamo rinnovato i docenti investendosui giovani e prendendo docenti anche da altri atenei,valutando il curriculum scientifico e la loro possibilità di essere utili per quanto riguarda il mantenimento delle scuole di specializzazioni.

Inoltre, evidenzio che anche questa anno gli unici atenei del Meridione che hanno aumentato l'FFO, sono Salerno e Catanzaro". Il rettore conclude il suo intervento fornendo dei dati che sottolineano la qualità del lavoro dell'Ateneo catanzarese e alcuni dati che danno merito anche alla ricerca svolta in questi anni: Nel nostro "Ateneo anche l'offerta formativa è un fiore all'occhiello – dice De Sarro – L'OFFERTA FORMATIVA GLOBALE DELL'UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA NEL 2018

1. LAUREE TRIENNALI 15

2. MASTER PROFESSIONALIZZANTI 9

3. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 33

4. LAUREE MAGISTRALI 8

5. MASTER I LIVELLO 30

6. MASTER II LIVELLO 14

7. DOTTORATI DI RICERCA 5

Perché l'ateneo decide di investire in ricerca e sui giovani? Perché i giovani hanno più idee e più immaginazione, pertanto indirizzare i giovani con il lavoro di chi è più esperto ci da l'opportunità di creare dei vivai che si evolvono e realizzano progetti di enorme importanza nella ricerca. Vi ricordo alcuni dei nostri brevetti, importanti conquiste negli anni.

1. MICRO-SLEEP HOLTER PER LO SCREENING DI DISTURBI DEL SONNO, INVENTORI: QUATTRONE, M. SALSONE, A. GAMBARDELLA, B. VESCIO

2. ROBOT PER L'ANGIOPLASTICA INVENTORI: ROBOT PER L'ANGIOPLASTICA – INVENTORI: C. Indolfi, G. Danieli, S. De Rosa

3. Dispositivo Nanotech per la diagnostica precoce dei Tumori. IDENTIFICAZIONE DI NUOVI MARCATORI TUMORALI INVENTORI: G. Cuda, P. Candeloro, E. Di Fabrizio

4. Brevetto: Aspirina micronizzata ed amorfizzata sublinguale coniugata con collagene. Inventori:Vincenzo Mollace&Bruno Silvestrini.

5. NUMERO DI ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI DOTTORATO DELL'UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA NEL PERIODO 2011-2018 : UN TOTALE DI 1.200 ASSEGNI E DI 900 DOTTORATI SIGNIFICA CHE OGNI DOCENTE HA PARTECIPATO ALMENO ALLA FORMAZIONE DI 3 ASSEGNISTI DI RICERCA E QUASI DI TRE DOTTORANDI. ECONOMICAMENTE L'IMPEGNO 26 MILIONI DI EURO PER LA RICERCA E 22 MILIONI PER I DOTTORANDI, QUINDOI ABBIAMO INVESTITO IN MEDI IL 20% DELLE NOSTRE RISORSE PER FORMARE I GIOVANI.

In una regione povera come la nostra investire in Università e ricerca è indispensabile, anche i grandi di altri Paesi hanno in passato individuato in questi fattori la possibilità di creare futuro. Noi abbiamo avuto importanti pubblicazioni e ancora ne avremo, grazie al lavoro che stiamo costruendo pensando alla squadra ed per questo che ringrazio i mie colleghi per il loro impegno, fondamentale nell'ottenimento di risultati positivi che ci fanno onore in tutto il Paese".