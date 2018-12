Catanzaro, via Onofrio Colace: sopralluogo di Amendola (Obiettivo Comune)

Il capogruppo di Obiettivo Comune, Andrea Amendola, ha effettuato un sopralluogo in via Onofrio Colace, una delle vie più importanti del quartiere Sant'Elia, in passato interessata da un evento franoso. L'area sottoposta a dissesto idrogeologico è stata inserita dall'amministrazione comunale fra gli interventi segnalati alla Protezione civile nazionale. "L'attenzione del Comune su questa zona è sempre stata costante", ha detto Amendola, "e il fatto che via Onofrio Colace sia fra le 53 schede di richiesta dello stato di calamità inviate alla Protezione civile è l'ennesima dimostrazione dell'efficacia dell'amministrazione".

Il capogruppo di Obiettivo Comune ha anche sottolineato che "i tecnici della Protezione civile hanno già eseguito le prime verifiche in zona", e ha ribadito come "continui ad essere prioritario il consolidamento dell'abitato, che verrà fatto in sinergia con l'attiguo Comune di Pentone non appena – e la speranza è che avvenga in fretta – la Protezione civile darà il via libera".

Amendola ha concluso sottolineando che "sarà proprio questa risposta a dare un'accelerata a un iter fondamentale per il contrasto al dissesto idrogeologico nell'importante quartiere della zona nord della città. Mi auguro che la Protezione civile stanzi le somme necessarie a realizzare finalmente un intervento che la comunità di Sant'Elia aspetta da tanto tempo e che sarebbe essenziale per ripristinare la viabilità originaria che collega questa arteria alla bisettrice principale del quartiere".