Domenica 16 e sabato 22 dicembre il quartiere Lido sarà animato dal "Natale marino", l'evento artistico, ludico e musicale ideato dal consigliere comunale Antonio Ursino, con la direzione artistica di Francesco Iaconantonio, i cui dettagli sono stati presentati stamattina a Palazzo de Nobili alla presenza del Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni. Le manifestazioni si svolgeranno su Corso Progresso e Piazza Garibaldi dalle ore 17.00 e sono patrocinate dall'amministrazione comunale.

"Oltre al tradizionale appuntamento di Marinatale dell'8 dicembre che purtroppo è stato annullato a causa del maltempo – ha evidenziato Ursino – quest'anno abbiamo voluto offrire al quartiere Lido altre due giornate all'insegna dell'aggregazione e del divertimento per tutte le età che stanno riscontrando grande interesse e curiosità nella cittadinanza. Voglio ringraziare l'assessore al Turismo, Alessandra Lobello, per l'attenzione profusa e l'amministrazione comunale che ha voluto installare parte delle luminarie in Piazza Garibaldi supportando gli sforzi dei privati. Come in tutte le precedenti edizioni, abbiamo rinnovato anche il nostro impegno per la solidarietà portando avanti una raccolta fondi a sostegno delle attività di Telethon e organizzando una lotteria i cui ricavi saranno devoluti alla Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo per il restauro della cupola della chiesa".

Iaconantonio ha, quindi, evidenziato il ricco programma delle due giornate che saranno caratterizzate da spettacoli musicali, momenti di animazione per bambini, stand di artigianato natalizio ed esposizioni di presepi. Il presidente Polimeni ha, infine, sottolineato la positiva collaborazione che l'amministrazione sta portando avanti con l'associazionismo sul territorio: "Natale marino – ha detto – è l'ulteriore conferma di una sinergia che sta producendo i suoi frutti per lo sviluppo e la crescita della città e di un quartiere, come Lido, divenuto punto di riferimento per la movida e le attività produttive".