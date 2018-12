Catanzaro, Cavallaro: “Ato subentrerà alla Regione nei contratti per la gestione del sistema rifiuti”

"Con l'approvazione nel Consiglio comunale di giovedì, l'Ato di Catanzaro subentrerà alla Regione, a partire dal prossimo 1 gennaio, nei contratti per la gestione del sistema rifiuti: è l'ennesimo importante risultato centrato dall'amministrazione Abramo".

Lo ha affermato l'assessore all'ambiente Domenico Cavallaro: "Sulla gestione dei rifiuti il sindaco ha dimostrato attenzione e impegno costanti. Il subentro nei contratti, un atto dovuto per non incorrere in un commissariamento, è un provvedimento molto importante anche perché riguarda l'intero Ambito territoriale ottimale, che comprende il territorio della Provincia, del quale Catanzaro è il capofila. Siamo stati i primi a varare questo subentro così come siamo stati i primi, in tutta la Calabria, a costituire l'Ato: non c'è nulla di scontato in questo percorso e il fatto che anche altri Ato, come quello di Vibo Valentia, ci abbiano richiesto un supporto concreto fino ad entrarne a far parte, la dice lunga sul ruolo di guida che quello di Catanzaro può assumere per l'intera Calabria".

L'assessore ha ringraziato il dirigente del settore, Bruno Gualtieri, "che sta svolgendo un lavoro certosino", e ha sottolineato "la spinta decisiva del sindaco Abramo su questo versante: la costituzione e l'attivazione dell'Ato, poi questo subentro nei contratti del sistema di gestione, la visione complessiva che ha dell'intero ciclo rifiuti, che guarda ben al di là della raccolta differenziata porta a porta, che ha comunque raggiunto una quota superiore al 60% nel capoluogo, e che punta all'autonomia gestionale per l'intera Provincia. È, questo, un tracciato che ogni altra Provincia dovrebbe seguire per eliminare una volta per tutte i problemi relativi ai rifiuti: se Catanzaro e il suo comprensorio sono autonomi, devono esserlo anche gli altri".

Cavallaro ha quindi ribadito che "le attività proseguono" e lunedì "si terrà una nuova riunione fra tutti i Comuni dell'Ato per definire le linee guida da portare avanti dal primo gennaio in poi".