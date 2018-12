Catanzaro, cultura e avvocatura i settori al centro di lavori della giunta comunale

Sono le delibere riguardanti cultura e turismo alcuni degli atti principali varati dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Sergio Abramo. L'esecutivo, assistito dal segretario generale Vincenzina Sica, ha infatti approvato i documenti predisposti dal settore diretto da Antonino Ferraiolo. Si tratta di quattro compartecipazioni ad altrettanti eventi culturali e di spettacolo: il primo è "Rosso Calabria", organizzato dalla Regione per domenica 16 dicembre fra le Gallerie del San Giovanni e piazza Garibaldi; il secondo riguarda l'iniziativa "Lo sguardo in un tocco", organizzato dalla sezione catanzarese dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti e dalla società cooperativa Artemide, che consiste nell'installazione di pannelli informativi tattili sul patrimonio architettonico della città; il terzo è relativo a "La foto con la slitta di Babbo Natale", manifestazione che si terrà in piazza Prefettura domenica 16 dicembre a cura del gruppo scout Catanzaro 8; l'ultimo è il Concerto dei giovani del Movimento apostolico, che si terrà all'auditorium Casalinuovo il 4 gennaio prossimo. Su proposta del segretario generale la giunta ha garantito il semaforo verde alla presa d'atto del monitoraggio infrannuale e all'aggiornamento del piano degli obiettivi con relativa variazione del Peg (2018-2020). Ok anche all'integrazione del piano di classificazione (titolario) per i documenti del Comune: la delibera è stata proposta dal settore affari generali diretto da Giuseppe Arnò. Via libera, poi, a una legittimazione e affrancazione di terreno gravato da uso civico elaborata dal settore patrimonio diretto da Andrea Adelchi Ottaviano. Approvate, infine, sette pratiche di giudizi nei confronti di privati predisposte dal settore avvocatura diretto da Saverio Molica.

Dettagli Creato Venerdì, 14 Dicembre 2018 15:29