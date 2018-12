Catanzaro: 12 domande per il posto di procuratore aggiunto

Sono 12 i sostituti procuratori che hanno presentato domanda al Consiglio superiore della magistratura per il posto di terzo procuratore aggiunto di Catanzaro. Il posto e' rimasto vacante dopo che Giovanni Bombardieri, il 22 maggio scorso, ha assunto la guida della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Le domande sono state presentate, in ordine di anzianita' di servizio, da Giancarlo Novelli e Alessandro D'Alessio, entrambi in servizio a Napoli; Pietro Pollidori (Roma); Camillo Falvo, Elio Romano e Domenico Guarascio (Catanzaro); Antonio Bruno Tridico e Francesco Cozzolino (Cosenza); Marco Colamonici (Salerno); Giuseppe Nicola De Nozza (Brindisi); Salvatore Colella (Matera) e Raffaela Sforza, sostituto procuratore generale a Catanzaro.

Dettagli Creato Giovedì, 13 Dicembre 2018 22:34