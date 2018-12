“Babbo Natale in moto” il 16 dicembre in pediatria a Lamezia Terme

Domenica 16 dicembre, nel Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme, si terrà per il settimo anno consecutivo l'evento "Babbo Natale in Moto", un'iniziativa benefica promossa dal Moto Club "Bikers solitari Lamezia Terme", che avrà come finalità la consegna di alimenti alle famiglie meno abbienti. Anche quest'anno tradizionale appuntamento sarà la visita all'unità operativa Pediatria diretta dalla dott.ssa Mimma Caloiero, dove i piccoli pazienti riceveranno regali, sorrisi e un momento di spensieratezza nonostante il ricovero in ospedale.

Inoltre grazie alla collaborazione con la A.S.D. Lamezia Terme Beach Soccer e alla disponibilità di partner quali Banca Mediolanum e la società Impremed S.p.A. che hanno sposato e aderito al progetto, verrà allestito in reparto un piccolo spazio confortevole e accogliente, per consentire alle mamme di allattare al seno in tutta tranquillità.

Tutto questo ben si adatta con le politiche di prevenzione promosse dalla Direzione Strategica Aziendale nell'U.O. Pediatria che, essendo luogo di cura per l'età evolutiva, partecipa attivamente alle campagne aziendali come è stato con le vaccinazioni contro il morbillo dirette ai bambini rom o alla prevenzione dell'obesità infantile entrambe in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione.

Il Direttore Sanitario Aziendale dott.ssa Amalia De Luca esprime apprezzamento per l'iniziativa alla quale presenzieranno il Direttore Sanitario POU dott. Antonio Gallucci e il Direttore dell'U.O Pediatria dott.ssa Mimma Caloiero.