Catanzaro, il consigliere Bosco: “Lavoratori? Da Abramo silenzio assordante”

"Lavoratori? No Grazie. E' questo il modus operandi da parte dell'amministrazione Abramo quando al centro del dibattito politico si pongono i loro interessi. A fronte delle richieste da parte dei lavoratori, siano essi della Catanzaro Servizi o della Amc, per le quali l'azione politica dovrebbe essere immediata in quanto società partecipate dal Comune di Catanzaro, o siano quelli di Fondazione Betania o i Vigilanti della sorveglianza diurna e notturna la risposta è sempre la stessa ossia: il silenzio assordante. Disinteresse? Paura di schierarsi? Non è dato sapere. Ciò che però emerge in modo oggettivo è che a fronte di una richiesta presentata da più consiglieri comunali in Conferenza dei Capigruppo (la Conferenza che precede i lavori del Consiglio Comunale ndr) e afferente l'inserimento nel successivo ordine del giorno del Consiglio Comunale della situazione dei dipendenti delle aziende socio sanitarie ed in particolare dei lavoratori di Fondazione Betania . La Conferenza, a seguito di ciò, ha ritenuto più opportuno dedicare un Consiglio ad hoc e procedere all'invito del Presidente della Regione al fine di poter discutere della problematica. Tutto ciò sarebbe dovuto avvenire prima del Consiglio convocato in prima convocazione in data 11.12.2018 ed in seconda in data 13.12.2018, ma ad oggi purtroppo bisogna constatare che nessun invito è stato presentato ne tanto meno nessun interesse è stato dimostrato da parte dell'Amministrazione del Capoluogo di Regione. Un'altra occasione persa per questa maggioranza che dimostra costantemente e giornalmente di non voler incidere in modo sostanziale su alcune problematiche disinteressandosi dei problemi reali, come se i lavoratori, che non vengono retribuiti da mesi, possano attendere ancora. L'inerzia e l'inettitudine degli amministratori cittadini lasciano sbigottiti per come si affrontano, o meglio non si affrontano, le problematiche relative ai lavoratori. Quale sarà il motivo di questa mancanza di volontà? Da cosa sarà determinata? Dagli evidenti problemi interni alla maggioranza? Qualunque siano le ragioni i lavoratori chiedono diritti ed l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di battersi affinché quei diritti vengano rispettati". Lo scrive in una nota il consigliere Gianmichele Bosco.

Creato Mercoledì, 12 Dicembre 2018