Catanzaro, PalaGallo: iniziati interventi provvisori di ripristino tetto scoperchiato dal vento

Sono stati avviati gli interventi per il ripristino provvisorio del tetto del PalaGallo scoperchiato dal forte vento di domenica scorsa.

Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici, Franco Longo, affermando che "si tratta di una soluzione tampone pensata per consentire alle società sportive che utilizzano l'impianto di continuare a svolgere le proprie attività in piena sicurezza".

L'assessore ha anche sottolineato che "il settore gestione del territorio sta predisponendo la perizia completa per definire le risorse economiche necessarie alla sistemazione di tutte le parti ammalorate del tetto del palazzetto".

Longo ha poi ribadito che "l'amministrazione è intervenuta in maniera tempestiva per eliminare la situazione di pericolo creata dalle forti raffiche di vento dello scorso fine settimana, ed è già al lavoro per concretizzare una soluzione definitiva e decorosa nella speranza che il Governo nazionale, dopo aver bloccato fino al 2020 i 30 milioni di euro previsti per la riqualificazione delle periferie, non rinvii oltre lo sblocco di somme con le quali era già stato redatto il progetto di completamento e riqualificazione del palazzetto dello sport del quartiere Corvo".