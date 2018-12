L’acconciatore lametino Francesco Estini alla "Cape Town Hair Fashion"

Una trasferta dall'altra parte del mondo, in Sud Africa, per scattare la nuova collezione moda capelli per l'Estate 2019 dell'azienda umbra Kemon, con cui collabora ormai da molti anni: è stata l'ultima esperienza dell'acconciatore lametino Francesco Estini nel suo percorso formativo all'interno del Progetto Kemon Hub.

Una collezione nata dopo circa sei mesi di studio da parte di un affiatato team guidato dall'Haistylist Mauro Galzignato, Direttore creativo Kemon e vincitore dei più importanti premi di settore degli ultimi anni (Hairdresser of the year 2016, Best Collection 2017, di nuovo Hairdresser of the year 2018), che parte dall'analisi delle principali tendenze per la stagione e si traduce in tagli e colori che rappresenteranno la donna per la prossima estate.

Tra gli hairstylist coinvolti a Cape Town, oltre a Francesco Estini, i colleghi Eufemia Musio, Monica Rivaroli e Silvestro Ferrigno, tutti selezionati all'interno del progetto Kemon Hub, con cui l'azienda umbra punta a una formazione continua e innovativa dedicata ai saloni italiani più interessanti e professionalmente all'avanguardia. Presente anche sul set di Berlino, dove era stato scattato l'Autunno/Inverno, Estini ha partecipato anche al backstage dello show che il team di Mauro Galzignato ha presentato all'evento On Hair di Bologna e a quello dei Kemon Days di Milano, in un percorso formativo che affianca elementi tecnici a momenti spettacolari, che con gli shooting all'estero aggiunge visione internazionale e capacità di trarre ispirazioni molteplici anche da mondi diversi da quello dell'acconciatura.

Francesco ha partecipato ai due giorni di shooting svoltisi in location uniche, come l'avveniristico ponte sulla ferrovia nella stazione di Salt River, in un contesto urbano che ha messo l'intero team in contatto con la realtà più vera di una città che vive ancora di forti contrasti; la stupefacente natura di Llandudno Beach, con la potenza dell'oceano e la magnificenza delle enormi rocce che circondano la spiaggia; o ancora il tradizionale quartiere di Bo-Kaap, magnifico melting-pot di culture e stra-cult con le sue coloratissime case.

La nuova collezione Kemon sarà pubblicata sul magazine K-NOW nella sua edizione Primavera/Estate, dal 25 febbraio 2019.

Il salone di Francesco Estini è a Lamezia Terme in Via della Vittoria 57.