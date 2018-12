Catanzaro, Abramo e Lobello: "Per tutto il periodo festivo parcheggi gratuiti nell'impianto vicino Galleria Mancuso"

Un altro segnale d'attenzione nei confronti del centro storico per queste festività natalizie. Il sindaco Sergio Abramo e l'assessore al turismo, Alessandra Lobello, hanno annunciato che da domani, martedì 11 dicembre, e poi da lunedì a sabato, dalle ore 17:30 alle 20:30, l'amministrazione comunale offrirà 100 parcheggi gratuiti nell'impianto di galleria Mancuso. La possibilità di parcheggiare gratuitamente, valida per tutto il periodo delle feste, è stata pensata per agevolare ancora di più l'afflusso di persone nel centro storico, favorire il commercio e rendere più comoda e numerosa la partecipazione agli eventi di "Sarà tre volte Natale", il cartellone di spettacoli messo a punto da Palazzo De Nobili con la direzione artistica di Antonio Pascuzzo".

"La misura introdotta dalla Camera di commercio – hanno aggiunto –, che ha voluto "regalare" in queste festività la sosta su tutte le strisce blu della città dalle ore 18 alle 20, per la quale ringraziamo di cuore ancora una volta il presidente Daniele Rossi, ha consentito all'amministrazione di destinare risorse ad hoc per il parcheggio al coperto di galleria Mancuso. È stato realizzato per l'ennesima volta un bel lavoro di squadra finalizzato allo sviluppo della città".

Abramo e Lobello hanno anche ringraziato l'Amc per la disponibilità dimostrata. "Questa soluzione – hanno proseguito il sindaco e l'assessore - ci consente di migliorare l'offerta della sosta gratuita sopperendo all'assenza del servizio di Funicolare, chiusa in questo periodo per la necessaria manutenzione ventennale". Abramo e Lobello hanno comunque ricordato che "la sosta è sempre consentita nel piazzale della Funicolare, nel quartiere Sala, dal quale è quotidianamente previsto il servizio sostitutivo con le navette Amc. Il Comune – hanno concluso – si è fatto trovare pronto sotto tutti i punti di vista per permettere ai catanzaresi di vivere come meglio non potrebbero l'atmosfera del Natale. Siamo sicuri che i nostri sforzi saranno apprezzati da tutti e che anche quest'anno le Feste della nostra comunità saranno indimenticabili".