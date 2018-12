Fatturazione elettronica e olivicoltura: l’11 dicembre due importanti appuntamenti della Coldiretti a Lamezia Terme

Sono due gli appuntamenti che Coldiretti Calabria ha in programma domani martedì 11 dicembre e si terranno entrambi a Lamezia Teme – Sant'Eufemia, nella sala convegni dell'Ufficio Coldiretti in via M.D'Antona,2. Il primo, alle ore 11,00, è un'altra tappa degli incontri territoriali sulla fatturazione elettronica che stanno riscuotendo notevole interesse su tutto il territorio regionale. Gli esperti fiscali della Coldiretti illustreranno nel dettaglio gli adempimenti necessari, mettendo a disposizione concretamente soluzioni e risposte alle imprese agricole ed agroalimentari su questo adempimento che scatterà il 1° gennaio 2019. Il secondo incontro ci sarà alle ore 15.00 e tratterà su "L'olivicoltura in Calabria: fra deficit di conoscenza e prospettive di qualità" che sarà introdotto e moderato da Fabio Borrello Presidente Interprovinciale Coldiretti di Catanzaro-Crotone-Vibo, nonché conduttore di azienda a prevalente indirizzo olivicolo. Si susseguiranno gli interventi di Benito Scazziota divulgatore Arsac specializzato in olivicoltura, Pietro Giovazzini coordinatore del progetto Assoproli Calabria, Marco Ferrini imprenditore dell'azienda agricola Fangiano e Giuseppe Giordano capo panel Arsac specializzato in olivicoltura. Le conclusioni saranno a cura del Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto. La Calabria è la seconda Regione produttrice di olio in Italia e la terza in Europa. "In questa annata olearia, nella nostra Regione i dati di ISMEA attribuiscono un calo della produzione del 34%, dovuto alle condizioni climatiche che hanno permesso l'attacco della mosca, della tignola e in alcune zone il tripide. A tutto questo, in una fase decisiva – sottolinea il presidente Aceto - si è aggiunto un eccesso di pioggia, quindi il calo produttivo prevedibilmente si aggirerà intorno al 50%. Un danno economico – aggiunge – rilevante che potrebbe far lievitare l'importazione di olio extracomunitario che, sbucando dalle nebbie, diventa magicamente, solo sulla carta, olio calabrese e Italiano. Il nostro impegno – conclude – è di potenziare la filiera puntando sempre di più sulla qualità: extravergine e biologico. In Calabria l'olivicoltura può contare sull'olio extravergine con 3 DOP e l'IGP Calabria, su di un patrimonio di cultivar che rappresenta un vasto tesoro di biodiversità. Durante il seminario sull'olivicoltura è previsto anche l'assaggio di alcuni campioni di olio extra vergine della corrente annata di produzione.

Dettagli Creato Lunedì, 10 Dicembre 2018 12:59